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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

ABD’de stratejik petrol alım teklifi ile fiyatlar yükseldi

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ABD’de stratejik petrol alım teklifi ile fiyatlar yükseldi
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ABD’de, iki partiden Senato ve Kongre üyelerinin, 3.0 milyar dolarlık petrol alım kaynağının oluşturulmasına dönük teklifi üzerine, petrol fiyatları yüzde 5.0 dolayında yükseldi.

Teklif ile, artan petrol stoklarını eritmek için, ülkenin Stratejik Petrol Rezervleri’ne eklenmek üzere, ABD’li üreticilerden toplam 3.0 milyar dolarlık ham petrol alınması öngörülüyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) son haftalık verilerine göre, ABD’de ham petrol stokları bir haftada 11.94 milyon varil yükseldi.

Bu gelişmeler sonrası ABD petrol piyasalarında Mayıs teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 5.29 artışla 24.90 dolara, Haziran teslimi Brent petrolün fiyatı da yüzde 2.38 artışla 32.62 dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ABD’den hiçbir zaman petrol üretimini kısmasını istemediğini söyledi.

Covid-19 gelişmelerine ilişkin günlük basın açıklaması sırasında soruları yanıtlayan Trump, OPEC’in, önümüzdeki günlerde yapacağı toplantı sonrasında ABD’li petrolcülerden üretimi kısmalarını istemesi durumunda, bunu değerlendireceğini vurguladı.

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