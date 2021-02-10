ABD'de Sevgililer Günü'ne servet harcanacak

ABD'de 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında bu yıl 21,8 milyar dolarlık harcama yapılması bekleniyor.



Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiftlerin hediye alma telaşı başlarken, bu özel gün için yapılan harcamalar perakende sektöründe de hareketliliği beraberinde getiriyor.



Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kutlanacak Sevgililer Günü'nün önceki yıllardan daha farklı bir şekilde geçmesi bekleniyor.



ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) 7 bin 882 kişinin katılımıyla yaptığı anket sonuçları, Amerikalıların yüzde 52'sinin Sevgililer Günü'nü kutlamayı planladığını ortaya koyuyor.



HARCAMALARDA ÖNCEKİ YILLARA KIYASLA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ



Sevgililer Günü kapsamında ABD'de bu yıl yapılacak harcamaların 21,8 milyar doları bulması bekleniyor.

Bu günde yapılması beklenen harcamaların önceki yıllara kıyasla düşüş gösterdiği dikkati çekiyor.



Amerikalıların geçen yıl 14 Şubat için 27,4 milyar dolarlık harcama yaptığı tahmin edilirken, bu güne özel harcamalara ilişkin beklentinin 2019'da 20,7 milyar dolar, 2018'de 19,6 milyar dolar, 2017'de 18,2 milyar dolar ve 2016'da 19,7 milyar dolar olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Kovid-19 salgınından önce 2020'de 196,31 dolar olduğu tahmin edilen Sevgililer Günü'nü kutlayanların kişi başı ortalama harcama tutarının bu yıl yaklaşık 32 dolar azalarak 164,76 dolara düşmesi bekleniyor.



SALGIN KUTLAMA PLANLARINI ETKİLİYOR



Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak tüketicilerin yaklaşık 4'te 3'ü salgın döneminde bu günü hatırlamanın önemli olduğunu savunurken, yüzde 74'ü salgının kutlama planlarını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.



Çikolata, kart ve çiçek gibi hediyelerin bu yıl da 14 Şubat'ın en çok tercih edilen hediyelerinden olması beklenirken, Kovid-19 salgını nedeniyle dışarıda akşam yemeğine çıkmayı planlayanların sayısında önemli bir düşüş olacağı öngörülüyor.



Bu yıl tüketicilerin yalnızca yüzde 24'ü Sevgililer Günü'nü sevdikleriyle dışarıda bir akşam yemeği ile kutlamayı planlıyor. Bu oranın anket tarihindeki en düşük seviyeye gerilediği kaydediliyor.



BU YIL EN POPÜLER ALIŞVERİŞ NOKTASI İNTERNET



Sevgililer Günü'nü kutlayacakların yüzde 41'i ise bugün için evlerinde özel bir akşam yemeği planladıklarını belirtiyor.



Bu yıl tüketicilerin yüzde 54'ü sevdiklerini mutlu etmek için şekerleme almayı, yüzde 44'ü kutlama kartı vermeyi, yüzde 36'sı çiçek almayı, yüzde 21'i hediye çeki vermeyi, yüzde 20'si giyim ürünü almayı, yüzde 18'i mücevher almayı ve yüzde 12'si başka hediyeler vermeyi planlıyor.



Kovid-19 salgınının etkisiyle çevrimiçi alışveriş siteleri, bu yıl Sevgililer Günü için en popüler alışveriş noktası olarak öne çıkıyor.

Bu gün için yapılacak alışverişin yoğunlukla internet üzerinden gerçekleştirilmesi beklenirken, tüketicilerin yüzde 38'i Sevgililer Günü alışverişi için çevrimiçi alışveriş sitelerini tercih edeceğini belirtiyor.



Tüketicilerin yüzde 29'u mağazalardan alışveriş yapmayı planlarken, yüzde 28'i indirimli mağazalar ve geri kalanı özel mağazalar ile küçük işletmeleri tercih etmeyi düşünüyor.