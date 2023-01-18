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ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı düştü

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#ABD#Sanayi Üretimi#Kapasite Kullanımı
ABDde sanayi üretimi ve kapasite kullanımı düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 17:20

Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimi ABD'de Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,3 oranında düştü. Kasım ayındaki düşüş yüzde 0,6 seviyesindeydi.

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ABD'de Aralık ayında sanayi üretimi gerileme gösterdi. Aralık ayında aylık olarak sanayi üretimi yüzde 1,3 düştü. Aylık bazda ise düşüş yüzde 0,7 oranında gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIMI DA DÜŞTÜ

KAPASİTE KULLANIMI ise Aralık ayında yüzde 0,6 oranında düştü ve yüzde 78,8 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 79,6 seviyesindeydi.

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ÜFE VERİSİ GERİLEDİ

ABD'de TÜFE'nin ardından ÜFE'de de gerileme yaşandı. Enflasyon sorununu yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlayan ABD ekonomisinde üretici fiyatları geriledi.

Aralık ayında ÜFE aylık yüzde 0,5 oldu. Yıllık ise yüzde 6,2 olarak gerçekleşti. Kasım ayında ÜFE yüzde 7,4 seviyesindeydi.

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#ABD#Sanayi Üretimi#Kapasite Kullanımı

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