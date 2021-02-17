ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentileri geride bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9'luk artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin, ocakta yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Ülkede 4 ay art arda artış gösteren sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında da yüzde 1,3 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise ocakta yüzde 1 artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,7 artacağı tahmin ediliyordu. İmalat sanayi üretimi, Aralık 2020'de yüzde 0,9 artış göstermişti.

Kapasite kullanım oranı da ocakta beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 0,7 puan artışla 75,6'ya yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 74,8 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı geçen yılın aralık ayında yüzde 74,9 olmuştu.