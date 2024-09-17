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ABD'de sanayi üretimi güçlendi

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#ABD#Sanayi Üretimi#Ekonomi
ABDde sanayi üretimi güçlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 16:47

ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

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ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,9 azalmıştı.

İmalat sanayisi üretimi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydetti.

İmalat sanayisi üretimi, temmuzda yüzde 0,7 azalmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 78'e yükseldi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 77,9 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 77,4 olarak kaydedilmişti.

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#ABD#Sanayi Üretimi#Ekonomi

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