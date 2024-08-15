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ABD'de sanayi üretimi düştü

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#ABD#Sanayi Üretimi#Ekonomi
ABDde sanayi üretimi düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 17:02

ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentilerden fazla geriledi.

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ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 geriledi.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi.

Sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,3 artmıştı.

İmalat sanayisi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

Piyasa beklentileri, imalat sanayisi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayisi üretimi, haziranda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 puan azalışla yüzde 77,8'e geriledi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 78,4 olarak kaydedilmişti.

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#ABD#Sanayi Üretimi#Ekonomi

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