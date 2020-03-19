ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi 8 yılın en düşük seviyesinde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, mart ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi martta önceki aya kıyasla 49,4 puanlık azalışla eksi 12,7'ye indi. Temmuz 2012'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, 10 değerini alması yönündeydi. Endeks, şubat ayında ise 36,7 olarak kaydedilmişti.

Beklentinin çok altında gerçekleşen endeksteki gerilemede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel faaliyet, yeni siparişler ve sevkiyata yönelik göstergelerdeki düşüş belirleyici rol oynadı. Bu dönemde yeni siparişler endeksi, 33,6 değerinden eksi 15,5 değerine düştü. Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.