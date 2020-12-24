ABD’de petrol sondaj kule sayısı arttı

Bu gelişmeyle birlikte, ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 413 adet gerilemiş oldu.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD’de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise 2 adet artışla 83’e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, bir tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere toplam üç adet artışla 348 adete yükseldi.

Kanada’da petrol sondaj kule sayısı 10 adet artışla 31 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da 10 adet azalışla 51’e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı dokuz adet artışla 82’ye geriledi.

Böylece Kanada’da petrol sondaj kulesi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 21 adet geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD’de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 18 Aralık’ta biten haftada 0.6 milyon varil düşüşle 499.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD’deki toplam petrol stokları da 10.7 milyon varil düştü.

ABD’nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 169,000 varil düşerek, günde 5.6 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 8.8 milyon varil düzeyine yükseldi.