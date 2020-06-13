MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'de petrol kulesi sayısı azalmaya devam ediyor
GeriEkonomi ABD'de petrol kulesi sayısı azalmaya devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

ABD'de petrol kulesi sayısı azalmaya devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de petrol kulesi sayısı azalmaya devam ediyor
Abone Olgoogle-news

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 7 azalarak 13 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 6 - 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 azalarak 199’a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13 hafta üst üste düşüş gösterirken bu sürede toplam 484 azalmış oldu.

Perşembe günü 38,55 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 38,73 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 36,26 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 36,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle