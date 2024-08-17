×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD'de petrol kulesi sayısı azaldı

Güncelleme Tarihi:

#Petrol#Emtia#Fiyat
ABDde petrol kulesi sayısı azaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 10:32

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Haberin Devamı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 483'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 37 azaldı.

Perşembe gününü 80,96 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,94 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,65 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Petrol#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!