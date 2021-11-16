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ABD'de perakende satışlardaki artış 7 ayın zirvesinde

#ABD#Perakende#Satış
ABDde perakende satışlardaki artış 7 ayın zirvesinde

ABD'de perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak mart ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

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ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 638,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların ekimde yüzde 1,2 artması yönündeydi. Mart ayından bu yana en yüksek artışı gösteren perakende satışlar, eylül ayında yüzde 0,8 artmıştı. Perakende satışlar, ekimde yıllık bazda ise yüzde 16,3'lük artış gösterdi.

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MAĞZA DIŞI PERAKENDE SATIŞLAR YÜZDE 4 ARTTI

Söz konusu dönemde, mağaza dışı perakende satışlar aylık yüzde 4, benzin istasyonlarındaki satışlar yüzde 3,9, elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 3,8 ve yapı marketlerindeki satışlar yüzde 2,8 arttı.

Aynı dönemde, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 1,8, spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalardaki satışlar yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

Yiyecek-içecek mağazalarındaki satışlar yüzde 0,9 artarken, genel mal mağazalarındaki satışlar yüzde 0,8 ve mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 0,4'lük artış kaydetti.

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TATİL SEZONU ALIŞVERİŞLERİ ERKEN BAŞLADI

Gıda hizmetlerinin sunulduğu mağazalardaki satışlar ise bu dönemde yatay bir seyir izledi. Giyim mağazalarındaki satışlar aynı dönemde yüzde 0,7 ve sağlık ve kişisel bakım hizmetlerinin sunulduğu mağazalardaki satışlar da yüzde 0,6 azaldı.

Analistler, perakende satışlara ilişkin son verinin, ülkede yüksek seyreden enflasyona rağmen arz sıkıntıları nedeniyle Amerikalı tüketicilerin tatil sezonu alışverişine erken başladığını gösterdiğini belirtti.

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#ABD#Perakende#Satış

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