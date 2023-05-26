ABD'de mortgage faizleri yükseldi

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Mortgage sisteminin en iyi uygulandığı ülkeler arasında yer alan ABD'de faizler yükselişe geçti. 30 yıllık mortgage faizi yüzde 0,18 oranında artarak yüzde 6,57'ye yükseldi.

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, 30 yıllık faiz oranı geçtiğimiz yılın aynı haftasında 1,47 puan yükseliş kaydetmişti. Son bir aylık ortalamada faiz oranı yüzde 6,43 olurken bir yıllık ortalamada yüzde 6,18 olarak gerçekleşti.

Sabit faizli Mortgage kredisi faizi ise 15 yıl vadede yüzde 0,22 oranında artarak yüzde 5,97'ye çıktı. 15 yıllık faiz geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,66 puan daha yüksek gerçekleşmişti.