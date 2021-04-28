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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

ABD'de mal ticareti açığı martta yüzde 4 arttı

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ABD'de mal ticareti açığı martta yüzde 4 arttı

ABD'de mal ticareti açığı, martta aylık yüzde 4 artışla 90,6 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artarak 90,6 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 8,7 artışla 142 milyar dolar olurken, mal ithalatı yüzde 6,8 artarak 232,6 milyar dolar olarak hesaplandı.
Mal ticaret açığı, şubatta ise 87,1 milyar dolar olmuştu. Ayrıca, toptan eşya stokları martta aylık yüzde 1,4 artarken, perakende stokları yüzde 1,4 azaldı.

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