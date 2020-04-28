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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

ABD'de mal ticareti açığı martta arttı

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ABD'de mal ticareti açığı martta arttı
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ABD'de mal ticareti açığı, martta aylık yüzde 7,2 artarak 64,2 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stok verilerini açıkladı. Buna göre, mal ticareti açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 64,2 milyar dolara çıktı. Bu dönemde mal ihracatı yüzde 6,7, ithalatı yüzde 2,4 geriledi.

Şubat ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi, 59,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Bu arada, toptan eşya stokları martta aylık yüzde 1 azalırken, perakende stoku yüzde 0,9 arttı. 

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