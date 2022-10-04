ABD’de mahkeme Halkbank’ı dinleyecek

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ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hakkında açılan kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve İran’ın ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği iddia edilen komplo suçlamalarına karşı yaptığı itirazı dinlemeyi kabul etti. Daha önce 2. Bölge Temyiz Mahkemesi’ne yaptığı başvurusu reddedilen Halkbank’ın avukatları, temmuz ayında itiraz başvurusu yapmıştı. 28 Eylül’de itirazı değerlendiren ABD Yüksek Mahkemesi’nin dokuz hakimi, Halkbank’ın başvurusunu dinlemek için bir oturum gerçekleştirme kararı aldı. Halkbank’ın başvurusunda, çoğunluk hissesi Türk devletine ait banka hakkında açılan ceza davasının ABD mahkemelerinin yargı yetkisini sınırlayan 1976 tarihli Yabancı Egemen Dokunulmazlıklar Yasası uyarınca ABD kovuşturmasından muaf olduğu savunması yapılmıştı. Daha önce bu savunmayı reddeden 2’nci Temyiz Mahkemesi ise Halkbank’ın faaliyetinin ticaret ve kâr amacı kapsamına girdiği için bu yasadan yararlanamayacağına karar vermişti.

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Halkbank’ın ABD’de Yabancı Devletler Dokunulmazlığı Yasası’na istinaden yerel mahkemelerde bu suçlamalara itiraz etmişti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

ABD de bu yasa kapsamında bankanın açıklamalarını dinlemeyi kabul etti. Söz konusu başvurunun sonuçlanmasının uzun bir zaman alabileceği belirtilirken; dinlemeye ilişkin sürecin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor. ABD Yüksek Mahkemesi, 28 Eylül’de John Roberts başkanlığında toplanmış ve aralarında Halkbank’ın temyiz talebinin de olduğu bine yakın başvuruyu incelemişti.

BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ

HALKBANK haberinin ardından BIST bankacılık endeksinde günlük yükseliş yüzde 10’a yaklaştı. Kamu bankaları Halkbank ve Vakıfbank tavan oldu. BIST 100 günü yüzde 6.67’lik yükseliş ve 3.392 puanla tamamladı. Haftanın ilk açılış gününe yüzde 4’ü aşan değer artışıyla başlayan Borsa İstanbul, Avrupa endekslerinin üzerinde bir yükseliş kaydetmişti. Kapanışta Borsa İstanbul’un yükselişini bankacılık endeksi başta olmak üzere, ulaştırma ve telekomünikasyon endeksleri destekledi.