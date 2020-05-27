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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 07:24,Son Güncelleme:

ABD'de konut satışları arttı

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ABD'de konut satışları arttı
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Ülkede yeni konut satışları, nisanda yüzde 0,6 artışla 623 bine yükseldi.

 ABD'de yeni konut satışları, nisanda aylık yüzde 0,6 artışla 623 bine yükseldi ve beklentilerin aksine artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. ABD'de bu dönemde 623 bin yeni konut satıldı.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren yeni konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 21,9 azalışla 480 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,2 azaldı.

Ayrıca, mart ayına ilişkin yeni konut satış rakamları 627 binden 619 bine revize edildi.

ABD'de nisan ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 8,5 düşerek 309 bin 900 dolara geriledi.

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