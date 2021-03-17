ABD'de konut başlangıçları şubatta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 421 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren ve 6 ayın en düşük seviyesine inen konut başlangıçlarının 1 milyon 560 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ocakta 1 milyon 584 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, şubatta yıllık bazda da yüzde 9,3 azalış kaydetti. İnşaat izinleri de şubatta aylık bazda yüzde 10,8 azalışla 1 milyon 682 bin seviyesine indi. Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 750 bin olması yönündeydi. İnşaat izinleri, ocakta 1 milyon 886 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede geçen ay inşaat izinleri yıllık bazda ise yüzde 17'lik artış gösterdi.

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