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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 16:51,Son Güncelleme:/

ABD'de konut başlangıçları şubatta azaldı

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ABD'de konut başlangıçları şubatta azaldı
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ABD'de konut başlangıçları şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalışla 1 milyon 599 bine, inşaat izinleri de yüzde 5,5 düşüşle 1 milyon 464 bine geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 1,5 azalarak 1 milyon 599 bine geriledi.

Ocak ayında 1 milyon 624 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 500 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bu dönemde konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 39,2 artış kaydetti.

İnşaat izinleri de şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalarak 1 milyon 464 bine düştü. Ocak ayında 1 milyon 550 bin olarak kaydedilen inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 500 bin olması yönündeydi. Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,8 artış gösterdi.

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