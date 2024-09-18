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ABD'de konut başlangıçları arttı

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#ABD#Konut#Başlangıç
ABDde konut başlangıçları arttı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 16:29

ABD'de konut başlangıçları ağustosta beklentileri aştı.

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ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, ağustosta yüzde 9,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,6 arttı ve 1 milyon 356 bin oldu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 310 bin olması yönündeydi.

Yeni konut sayısı, temmuzda aylık yüzde 6,9 azalışla 1 milyon 237 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı ağustosta yıllık bazda ise yüzde 3,9 arttı.

- İnşaat izni sayısı da beklentileri geride bıraktı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da ağustosta aylık bazda yüzde 4,9 artarak 1 milyon 475 bine çıktı.

Beş ayın en yüksek seviyesini kaydeden inşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 410 bin olacağı yönündeydi.

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İnşaat izni sayısı, temmuzda aylık yüzde 3,3 azalışla 1 milyon 406 bin olmuştu.

Ağustosta inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 6,5 azaldı.

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#ABD#Konut#Başlangıç

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