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HaberlerEkonomi HaberleriABD'de konut başlangıçları 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

ABD'de konut başlangıçları 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

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ABD'de konut başlangıçları 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD'de konut başlangıçları, martta aylık yüzde 19,4 artışla 1 milyon 739 bine yükselerek Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşırken, inşaat izinleri yüzde 2,7 artışla 1 milyon 766 bine çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 19,4 artarak 1 milyon 739 bine yükseldi.

Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşarak piyasa beklentilerini aşan konut başlangıçlarının 1 milyon 613 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, şubatta 1 milyon 457 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede konut başlangıçları, martta yıllık bazda da yüzde 37'lik artış kaydetti.

İnşaat izinleri ise martta aylık yüzde 2,7 artışla 1 milyon 766 bin seviyesine çıktı. Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 750 bin olması yönündeydi. Piyasa beklentilerini geride bırakan inşaat izinleri, şubatta 1 milyon 720 bin seviyesinde gerçekleşmişti.
Ülkede geçen ay inşaat izinleri yıllık bazda ise yüzde 30,2'lik artış gösterdi.

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