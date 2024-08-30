ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuzda arttı

Haberin Devamı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentisi ülkede kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış haziranda yüzde 0,2 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentisine paralel gerçekleşen kişisel tüketim harcamaları, haziran ayında yüzde 0,3 artış göstermişti.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİNİN ALTINDA

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde aylık bazda beklentiler dahilinde artan endeksin yıllık bazda yüzde 2,6 yükseleceği öngörülüyordu. Endeks, haziranda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,5 yükselmişti.

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Endeksteki aylık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın yıllık bazda yüzde 2,7 olacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda da aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.