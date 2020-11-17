MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'de ithalat fiyatları azalırken ihracat fiyatları ekimde arttı
GeriEkonomi ABD'de ithalat fiyatları azalırken ihracat fiyatları ekimde arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

ABD'de ithalat fiyatları azalırken ihracat fiyatları ekimde arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de ithalat fiyatları azalırken ihracat fiyatları ekimde arttı
Abone Olgoogle-news

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ekimde aylık yüzde 0,1 azalırken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,2 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artması bekleniyordu. İthalat fiyat endeksi, eylülde ise yüzde 0,2'lik artış göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1 azaldı. Bu dönemde ithalat fiyat endeksinde görülen azalışta ithal akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 1,9'luk düşüş etkili oldu.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,2'lik artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin biraz altında kalan verinin, ekimde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Endeks, eylül ayında ise yüzde 0,6 artmıştı.

Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksindeki yükselişte ise yüksek tarımsal ihracat fiyatları belirleyici oldu. Tarımsal ihracatın maliyeti ekimde yüzde 3,4 arttı. İhracat fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 azaldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle