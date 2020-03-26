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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

ABD'de işsizlik rekor seviyeye yükseldi

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ABD'de işsizlik rekor seviyeye yükseldi
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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 milyon artarak 3.3 milyon kişiye ulaştı.

Koronavirüsün etkileriyle birlikte işsizlikte artış görünüyor. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 3 milyon artışla 3 milyon 283 bin olarak rekor seviyeye yükseldi. Beklentiler 1,5 milyon olacağı yönündeydi.

ABD'de daha önce en çok işsizlik maaşı başvurusu 1982 yılında yapılmıştı ve 695 bin kişi olarak gerçekleşmişti.tu.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 765 bin 750 artışla 998 bin 250 olarak gerçekleşti. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 101 bin  artışla 1 milyon 803 bin oldu.

İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli  ortalama sayısı 27 bin 500 artışla 1 milyon 731 bin oldu.

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