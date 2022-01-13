ABD'de işsizlik maaşı başvurularında artış

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 8 Ocak'ta sona eren haftada 23 bin artışla 230 bine çıktı. Bu, 2 ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 200 bindi.

Kovid-19 vakalarındaki artış başvuruların yükselişinde etkili oldu. Ancak istihdam sıkıntılarının devam etmesi ve şirketlerin personel bulma çabaları nedeniyle bu yükselişin geçici olabileceği ifade ediliyor. Devam eden başvurular da 1 Ocak'ta sona eren haftada 1.6 milyona geriledi.