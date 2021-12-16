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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

#İşsizlik Maaşı#Abd#Ekonomianasayfa
ABDde işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 11 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 206 bine çıktı. 

İşsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta 52 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin azalarak 203 bin 750 oldu ve Kasım 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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