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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları salgın döneminin en düşük seviyesinde

#ABD Çalışma Bakanlığı#Abd#İşsizlik
ABDde işsizlik maaşı başvuruları salgın döneminin en düşük seviyesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ekim ile biten haftada 281 bine inerek 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 23 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin azalarak 281 bine indi. Bu dönemde azalmaya devam eden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun bir şekilde hissedilmeye başlandığı 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilen işsizlik maaşı başvurularının 290 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 290 binden 291 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 20 bin 750 azalarak 299 bin 250 oldu. Süregelen işsizlik başvuruları ise 16 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 237 bin azalışla 2 milyon 243 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu. Analistler, iş gücü talebindeki artış ve işsizlik yardımlarının süresinin dolmasıyla iş gücü piyasasının yavaş yavaş salgın öncesi normaline döndüğünü belirtti.

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#ABD Çalışma Bakanlığı#Abd#İşsizlik

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