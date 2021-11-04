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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

#İşsizlik Maaşı#İşsizlik#Ekonomianasayfa
ABDde işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ekim ile biten haftada 269 bine inerek düşüş göstermeye devam etti.

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 30 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin azalarak 269 bine indi. Bu dönemde azalışını sürdüren ve Kovid-19 salgınının yoğun bir şekilde hissedilmeye başlandığı 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilen işsizlik maaşı başvurularının 275 bin olması öngörülüyordu.

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İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 281 binden 283 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 15 bin azalarak 284 bin 750 oldu. Süregelen işsizlik başvuruları ise 23 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 134 bin azalışla 2 milyon 105 bin olarak kaydedildi.

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu. Analistler, verinin, arz kısıtlarının devam etmesine rağmen halk sağlığında yaşanan iyileşmeyle ekonominin yeniden ivme kazandığını gösterdiğini belirtti.

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#İşsizlik Maaşı#İşsizlik#Ekonomianasayfa

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