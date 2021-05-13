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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı geçen hafta 34 bin azalarak 473 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Mayıs ile biten haftada 473 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 8 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 34 bin kişi azalarak 473 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen verinin 490 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 498 binden 507 bine revize edildi.

GEÇEN YIL MART AYINDA ZİRVE YAPTI

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 28 bin 250 azalarak 534 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 45 bin azalışla 3 milyon 655 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

ABDde işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

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