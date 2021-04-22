ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 39 bin kişi azalarak 547 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve bir önceki haftanın ardından Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen verinin, 617 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 576 binden 586 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 27 bin 750 azalarak 651 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 10 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 34 bin azalışla 3 milyon 674 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, Kovid-19'a karşı aşılamanın hız kazanması, Biden hükümetinin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ve ekonominin normalleşmesine yönelik gelişmelerin iş gücü piyasasını desteklediğini belirti.

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