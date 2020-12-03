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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 18:06 | Son Güncelleme:

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş gösterdi

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş gösterdi
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Kasım ile biten haftada 712 bin seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 28 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 75 bin kişi azalarak 712 bine düştü. Söz konusu haftada piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gösteren verinin, 775 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 778 binden 787 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin 250 kişi azalarak 739 bin 500'e geriledi. Süregelen işsizlik başvuruları da 21 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 569 bin azalışla 5 milyon 520 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son dönemdeki artışın ardından gösterdiği düşüşe rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. 

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