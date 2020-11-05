ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 31 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 751 bine geriledi.

Söz konusu haftada sınırlı bir değişim gösteren ve piyasa beklentisinin üzerinde seyreden verinin, 732 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 751 binden 758 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 787 bine geriledi. Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 24 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 538 bin azalışla 7 milyon 285 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana en düşük seviyeleri görmesine rağmen salgın öncesindeki seviyelerin üzerinde seyretti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.