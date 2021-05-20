ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Mayıs ile biten haftada 444 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 15 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 34 bin kişi azalarak 444 bin oldu.

Düşüş eğilimini sürdüren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden verinin 450 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 473 binden 478 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 30 bin 500 azalarak 504 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 8 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 111 bin artışla 3 milyon 751 bin olarak kaydedildi. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasındaki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon civarına yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

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