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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 861 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 861 bin oldu.

Son haftalarda gösterdiği düşüş eğiliminin ardından piyasa beklentilerinin aksine artış kaydeden verinin, 765 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 793 binden 848 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 500 azalarak 833 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 6 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 64 bin azalışla 4 milyon 494 bin olarak kaydedildi.
İşsizlik maaşı başvuruları 4 haftanın en yüksek seviyesine tırmanırken analistler, söz konusu verinin iş gücü piyasasının toparlanmasının önünde uzun bir yol olduğunu gösterdiğini kaydetti.

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