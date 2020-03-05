ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.



Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 29 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 216 bine geriledi. Başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.



Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 219 bin olarak gerçekleşmişti.



Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 3 bin 250 kişi artarak 213 bine çıktı.



Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 22 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 7 bin kişi artarak 1 milyon 729 bine yükseldi.



Analistler, söz konusu verilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirtiyor.