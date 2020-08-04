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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 07:19,Son Güncelleme:

ABD'de inşaat harcamaları haziranda azaldı

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ABD'de inşaat harcamaları haziranda azaldı
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ABD'de inşaat harcamaları, haziranda piyasa beklentisinin aksine aylık yüzde 0,7'lik azalış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.
 
Buna göre, ülkede inşaat harcamaları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

Piyasa beklentisinin aksine bu ayda düşüş gösteren verinin haziranda yüzde 1 artacağı tahmin ediliyordu. İnşaat harcamaları, mayısta da yüzde 1,7 azalmıştı.
İnşaat harcamaları, bu yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 667,9 milyar dolara ulaştı.

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