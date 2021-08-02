ABD'de inşaat harcamaları beklenenden az arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 1,55 trilyon dolar oldu. Piyasa beklentilerinin altında artış gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları mayıs ayında yüzde 0,2 azalmıştı.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,4 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,2 azaldı. İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 8,2'lik artış kaydetti.

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