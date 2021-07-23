ABD'de imalat sanayi PMI rekor seviyeye yükseldi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak 63,1 değerine çıktı. Bu dönemde rekor seviyeye yükselen endeksin 62 değerini alması bekleniyordu. Endeks haziranda 62,1 olmuştu.

HİZMET SEKTÖRÜNDE YAVAŞLAMA

Hizmet sektörü PMI ise temmuzda bir önceki aya göre 4,8 puan azalarak 59,8'e indi. Son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin 64,8 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, haziranda 64,6 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da temmuzda bir önceki aya kıyasla 4 puan azalışla 59,7 oldu. Bileşik PMI, haziranda 63,7 olarak hesaplanmıştı. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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