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ABD'de imalat sanayi PMI 7 ayın en düşük seviyesine geriledi

#IHS Markit#Satınalma Yöneticileri Endeksi#Abd
ABDde imalat sanayi PMI 7 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık 1,5 puan azalışla 59,2'ye düşerek son 7 ayın en düşük seviyesine indi.

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Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin ekim ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, ekimde bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 59,2 değerine düştü. Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan endeksin 60,3 değerini alması bekleniyordu. Son 7 ayın en düşük seviyesine inen endeks, eylülde 60,7 değerini almıştı.

Hizmet sektörü PMI da ekimde bir önceki aya göre 3,3 puan artarak 58,2'ye çıktı. Bu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin 55,1 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, eylülde 54,9 değerini almıştı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde bir önceki aya kıyasla 2,3 puan artışla 57,3 oldu. Üç ayın en yüksek seviyesine çıkan bileşik PMI, eylülde 55 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları düşmeye devam ederken ekimde hizmet sektörü faaliyetinin yeniden canlandığını ve ekonominin dördüncü çeyreğe cesaret verici şekilde güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti. Üreticilerin de güçlü talep bildirmeye devam ettiğine işaret eden Williamson, ancak imalat sektörünün tedarik zinciri darboğazları ve iş gücü sıkıntıları gibi kısıtlarla boğuşmaya devam ettiğini belirtti.

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Williamson, ekonomiyi dördüncü çeyrekte daha güçlü bir büyüme bekliyor gibi görünse de enflasyonist baskılardaki yukarı yönlü artışın azalma belirtisi göstermediğini kaydetti. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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#IHS Markit#Satınalma Yöneticileri Endeksi#Abd

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