MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı
GeriEkonomi ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:35,Son Güncelleme:/

ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı

Ülkede fabrika siparişleri, Aralık 2019'da yüzde 1,2 artış beklentisine karşın yüzde 1,8 yükseldi.

 ABD'de fabrika siparişleri Aralık 2019'da yüzde 1,8 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, fabrika siparişleri geçen yıl aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 1,8 artarak 499,3 milyar dolara yükseldi.

Kasım 2019'da yüzde 1,2 gerileyen siparişlere yönelik aralık ayı beklentisi, yüzde 1,2 artış olarak belirlenmişti.

Söz konusu ayda dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,4 artışla 245,6 milyar dolara, dayanıksız tüketim mallarına yönelik siparişler de yüzde 1,1 artışla 253,8 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle