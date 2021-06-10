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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

ABD'de enflasyon son 13 yılın zirvesinde

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ABD'de enflasyon son 13 yılın zirvesinde

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,8 artmıştı.

YILLIK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ AŞTI

Ülkede TÜFE, mayısta yıllık bazda da yüzde 5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun, yüzde 4,7 olması bekleniyordu. TÜFE, nisanda yıllık bazda yüzde 4,2 artmıştı.

Mayısta en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 7,3 ile ikinci el araçlarda kaydedildi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,4 artarken, enerji endeksinde değişiklik yaşanmadı.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,8 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 3,5 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE, nisanda yıllık yüzde 3 artmıştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında enflasyonda yaşanan artışa tepki vermesinin beklenmediğini belirtti.

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