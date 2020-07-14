ABD'de enflasyon haziranda beklentinin üzerinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda aylık yüzde 0,5 artması yönündeydi. TÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,1 azalış göstermişti.

Tüketici fiyatlarında haziranda görülen toparlanmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve işletmelerin yeniden açılarak ekonominin normalleşmeye başlaması belirleyici oldu. Ülkedeki tüketici fiyatları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,6 arttı ve piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Yıllık enflasyon mayısta ise yüzde 0,1 artış kaydetmişti.

Tüketici fiyatlarında haziran ayında görülen artışta, enerji ve gıda kalemlerindeki yükseliş etkili oldu. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 0,1 artması yönündeydi. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,2 arttı ve yüzde 1,1 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.