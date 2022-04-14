ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde

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ABD, geçtiğimiz gün TÜFE verilerini, dün de ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre mart ayında ABD’de enflasyon, bir önceki yıla göre yüzde 8.5’e çıkarak 41 yıllık zirveyi yeniledi. ÜFE ise martta yıllık bazda yüzde 11.2’ye yükseldi ve 2010’dan bu yana en büyük artış görüldü. ABD’de enflasyon verilerinde en son 1981 yılında benzer bir artış kaydedilmişti. Uzmanlar bu artışın Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarının etkisinin bir yansıması olduğu görüşünü dile getiriyor. Ülkede aylık bazda enflasyon yüzde 1.2 olarak açıklandı. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları mart ayında yıllık yüzde 6.5 ile beklentilerin altında kaldı. Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0.3 oldu. ABD’de şubat ayı yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7.9 olarak açıklanmış; aylık enflasyon ise yüzde 0.8 olarak duyurulmuştu.



‘PUTİN’İN FİYAT ARTIŞI’



Dün açıklanan ABD ÜFE verisiyle mart ayındaki artış, aylık bazda yüzde 1.4 ile beklentilerin üzerine çıktı. Çekirdek ÜFE’de artış yüzde 9.2 olarak görülürken; aylık artış da yüzde 1 ile tahminleri aştı. Analistler, üretici fiyatlarının martta beklentilerin de üzerinde yükseldiğini; bu durumun yüksek enflasyonun bir süre daha devam etmesine yönelik bir gösterge olacağını kaydetti. Bir süredir artan enerji maliyetleri ve enflasyona ilişkin açıklamalarını sürdüren Beyaz Saray yönetimi, enflasyonun yüksek geleceği uyarısını devam ettiriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisini “Putin’in fiyat artışı” olarak ifade etmiş ve mart enflasyonunun yüksek gelmesinin nedeni olarak Putin’i işaret etmişti.