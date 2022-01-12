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Son dakika... ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

#ABD#Enflasyon#Zirve
Son dakika... ABDde enflasyon 40 yılın zirvesinde

ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7 ile 40 yılın zirvesine ulaştı. Aylık enflasyon ise yüzde 0.5 olarak gerçekleşti.

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ABD'de enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7 seviyesine ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olan beklentileri aşarak yüzde 0.5 oldu. ABD'de aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 yükseldi. 

ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,739'a yükseldi.

GÖZLER FED TOPLANTILARINDA

Yeni yılın ilk FED toplantısı için geri sayım devam ediyor. FED, 2022 yılında faiz artışı yapacağının sinyallerini geçtiğimiz yılın son dönemlerinde vermişti. 2022 yılının ilk FED toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleşecek.

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

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FAİZ TAHMİNLERİ ARKA ARKAYA GELDİ

Goldman Sachs ekonomistleri Amerikan Merkez Bankası'nın 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti.

Goldman Sachs'a göre, ABD Merkez Bankası bu sene yüksek olasılıkla dört faiz artırımı gerçekleştirecek ve en geç Temmuz ayında bilanço küçültmeye başlayacak.

Öte yandan JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon yaptığı açıklamada ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını da belirtti.

Faiz arttırımı konusunda beklenenden fazlasına ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" dedi ve ekledi: "Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur."

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