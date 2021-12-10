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HABERLEREkonomi Haberleri

ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesinde

#ABD#Enflasyon#Rekor
ABDde enflasyon 39 yılın zirvesinde

ABD’de kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranları açıklanırken, yıllık enflasyon beklenenlere paralel şekilde yüzde 6.8 oldu. Bu rakam, 1982 yılından bu yana "en yüksek enflasyon rakamı" olarak kayıtlara geçti.

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ABD'de Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 arttı.

Bu rakam, 1982 yılından bu yana kaydedilen "en yüksek enflasyon rakamı" oldu. Enflasyon, Ekim ayından itibaren bir aylık dönemde ise yüzde 0,8 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon göstergesi gıda ve enerji hariç enflasyon ise Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4.9 arttı.

YILLIK ENFLASYON, BEKLENENLERE PARALEL ŞEKİLDE

Ekonomistlerin de beklentisi, TÜFE'nin Kasım ayında fiyatların bir önceki yıla göre yüzde 6.8 ve bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 artması yönündeydi.

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