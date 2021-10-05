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ABD'de dış ticaret açığı ağustosta rekor seviyeye yükseldi

#ABD#Dış Ticaret#Rekor
ABDde dış ticaret açığı ağustosta rekor seviyeye yükseldi

ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 4,2 artışla 73,3 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 artarak 73,3 milyar dolara çıktı.

Bir önceki ay gösterdiği daralmanın ardından yeniden artış kaydeden dış ticaret açığının, 70,5 milyar dolar olması öngörülüyordu. Bu dönemde rekor seviyeye yükselen dış ticaret açığı, temmuzda 70,3 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 213,7 milyar dolar, ithalatı da yüzde 1,4 yükselişle 287 milyar dolar oldu.

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TİCARET AÇIĞI ÇİN VE KANADA İLE ARTTI, MEKSİKA İLE AZALDI

ABD'nin bu dönemde ilişkilerinin hassas olduğu Çin ve Kanada ile arasındaki ticaret açığı artış gösterirken, Meksika ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 12,4 artarak 28,1 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 11,2 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 39,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

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ABD'nin Kanada ile arasındaki ticaret açığı da ağustosta yaklaşık yüzde 37,8 artarak 5,1 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin Meksika ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 22,4 azalışla 6,6 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (19,3 milyar dolar), Almanya (5,8 milyar dolar), Japonya (5,6 milyar dolar), Tayvan (3,6 milyar dolar), Güney Kore (3,1 milyar dolar), İtalya (3,1 milyar dolar), Hindistan (3 milyar dolar) ve Fransa (1,4 milyar dolar) yer aldı.

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