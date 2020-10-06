ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 artarak 67,1 milyar dolar oldu.

Ağustos 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, söz konusu ayda 66,1 milyar dolar olması yönündeydi. Temmuz ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 63,6 milyar dolardan 63,4 milyar dolara revize edildi.

ABD'nin ihracat ve ithalatı, ekonomik toparlanmanın etkisiyle ağustosta artış kaydetti ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini göstermeye devam etti.

Ülkenin ağustosta ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 171,9 milyar dolara yükseldi. İthalatı da aynı dönemde yüzde 3,2 artarak 239 milyar dolara çıktı.



ÇİN İLE TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ

ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak ikili ilişkilerdeki gerilimin sürdüğü Çin ile arasındaki ticaret açığı da ağustosta düşüş gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalarak 26,4 milyar dolara indi. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 11,2 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 37,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Avrupa Birliği (15,7 milyar dolar), Meksika (12,5 milyar dolar), Almanya (4,6 milyar dolar), Japonya (4,3 milyar dolar), İtalya (2,6 milyar dolar), Tayvan (2,6 milyar dolar), Hindistan (2,3 milyar dolar), Fransa (2,2 milyar dolar), Güney Kore (2,2 milyar dolar) ve Kanada (1,2 milyon dolar) yer aldı.