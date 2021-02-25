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HaberlerEkonomi HaberleriABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta yüzde 3,4 artışla beklentiyi aştı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta yüzde 3,4 artışla beklentiyi aştı

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ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta yüzde 3,4 artışla beklentiyi aştı
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 256,6 milyar dolara çıkarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 256,6 milyar dolara yükseldi. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla geçen yıl mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğilimini yavaş da olsa sürdüren ve bu dönemde piyasa beklentisinin üzerinde artış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. Üst üste 9 aydır artış gösteren veri, geçen yıl aralıkta yüzde 1,2 artışla 248,1 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin ocak ayındaki yükselişinde, ulaştırma ekipmanlarına yönelik talep etkili oldu. Bu dönemde ulaştırma ekipmanları siparişleri yüzde 7,8 arttı. Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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