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ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı

#ABD Ticaret Bakanlığı#Dayanıklı Mal Siparişleri#Abd
ABDde dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 artarak 263,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Söz konusu veri, temmuzda yüzde 0,5 artışla 258,9 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin ağustos ayındaki artışında ulaşım ekipmanlarındaki yüzde 5,5'lik artış etkili oldu. Ulaşım hariç siparişler ağustosta yüzde 0,2 artarken, savunma dışı siparişler yüzde 2,4'lük artış kaydetti. Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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#ABD Ticaret Bakanlığı#Dayanıklı Mal Siparişleri#Abd