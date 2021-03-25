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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 07:32 | Son Güncelleme:

ABD'de Çinli şirketlere tavır devam ediyor

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ABD'de Çinli şirketlere tavır devam ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarmaya yönelik yasanın uygulanmaya başlandığını bildirdi.

SEC'ten yapılan açıklamada, Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Aralık 2020'de imzalanan ve Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarabilme fırsatı veren Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nın uygulanmaya konulduğu belirtildi.

Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.

Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor. Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.

New York Borsası, ocak ayında China Unicom, China Telecom ve China Mobile şirketlerini borsadan çıkaracağını duyurmuştu.

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