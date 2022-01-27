ABD'de büyüme beklentileri aştı

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ABD ekonomisinde büyüme rakamları açıklandı. Ülke 2021 yılının son çeyreğinde, yüzde 5.5 olan beklentileri aşarak yüzde 6.9 oranında büyüdü.

Verilere göre ABD'de geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim yüzde 3,3 büyüdü. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 3,4 olarak belirlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden büyüme rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "2021'de 1984'ten bu yana en hızlı ekonomik büyümeyi yaşadık. GSYH verileri, ekonomi politikalarımızın çalıştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

POWELL: MALİ POLİTİKA BU YIL BÜYÜMEYİ DAHA AZ DESTEKLEYECEK

Fed Başkanı Jerome Powell ise dün faiz kararı sonrası yaptığı basın toplantısında büyüme politikası ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Powell, "Hem maksimum istihdam hem fiyat istikrarı hedeflerimiz bize oldukça destekleyici para politikasından artık uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorlar. İş gücü piyasası maksimum istihdam hedefimiz ile tutarlı. Mali politika bu yıl büyümeyi daha az destekleyici olacak. Mali politikanın büyümeye katkısı ciddi şekilde daha düşük olacak, enflasyonun frenlenmesine yardım edecek." ifadelerini kullanmıştı.